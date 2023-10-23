Посмотрите на этот полуторатонный мотоцикл с мотором Шевроле

Этот мотоцикл длиной более 5 метров выглядит весьма странно, но невероятно круто

«Кастом» – понятие растяжимое. Можно прикрутить к мотоциклу пару новых деталей, да приляпать пару наклеек и на этом закончить, а можно создать байк с нуля из того, что найдется под рукой. И то, и другое – кастомы.

И вот один из ярких примеров кастомайзинга по полной – круизер RoaDog, созданный Уильямом «Диким Биллом» Гелбке в 1960-х годах. Этот мотоцикл до сих пор ездит.

Более того, байк находится в лучшей форме, чем когда-либо. Это потому, что он теперь принадлежит музею «Колеса Дейла через время» (Dale’s Wheels Through Time Museum) в Мэгги-Вэлли (Северная Каролина, США).

Музей специализируется на американских автомобилях, но особенно любит мотоциклы. Если что-то попадет в руки мастеров музея, то обязательно ставится на ход – все экспонаты здесь в рабочем состоянии.

Длина RoaDog составляет около 17 футов, или 5,18 метра, а весит он где-то в районе 3200 фунтов, или полутора тонн. Дикий Билл создал его потому, что хотел мощный, надежный круизер для дальних поездок, который мог бы бесконечно долго лететь по шоссе со скоростью 90 миль в час (145 км/ч).

Итак, в 1965 году Билл приступил к созданию байка своей мечты. Он взял четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра от Chevrolet и трансмиссию PowerGlide.

Также в байке используется модифицированный дифференциал Chevy Truck и дисковые тормоза от Corvette. Вместо подножки мотоцикл оснащен четырьмя гидравлическими тягами – двумя передними и двумя задними которые удерживают RoaDog в вертикальном положении на парковке.

Затем Билл провел годы в турне по Америке, проехав на RoaDog около 20 000 миль (32 187 км). Потом байкер погиб: то ли в «семейной ссоре», то ли в перестрелке с полицией. Так или иначе, после его смерти RoaDog исчез. Нашли бай в гараже возле дома мамы Дикого Билла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото, видео: Youtube