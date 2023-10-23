Компания «Луидор» трансформировала микроавтобус в бизнес-шаттл
В Сети опубликованы фото новой версии «Соболя NN» — бизнес-шаттл получил 6-местную конфигурацию. Снимки опубликовала компания «Луидор» в своем Telegram-канале.
На текущий момент нет никакой информации относительно цены автомобиля. Судя по опубликованным снимкам, у спинок четырех задних сидений пассажиры могут регулировать угол наклона, а также выдвигать для удобства подставки для ног. Кроме того, можно сдвигать кресла в продольном направлении.
Продажи пассажирского серийного «Соболя NN» стартовали полтора месяца, цена у официальных дилеров – от 3,6—3,7 млн рублей. Микроавтобус доступен для покупки только с российско-китайским дизелем G21 объемом 2,5 л, 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Производитель обещает, что полноприводные версии Соболя NN появятся в продаже немного позднее.
Вполне вероятно, что доработка компании «Луидор» станет мелкосерийной, в настоящее время принимаются заказы на переоборудование. «Группа ГАЗ» также предлагает разные варианты дополнительного оборудования и персонализации, вплоть до двухцветного кузова.
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Источник: Carakoom.com
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.