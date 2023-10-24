Автомобили китайской марки Hongqi официально представлены российскому рынку

Hongqi расширит линейку для России в 2024 году аналогами BMW X3 и Toyota Alphard

Китайский бренд Hongqi официально представлен на российском рынке двумя седанами и двумя кроссоверами, но с 2024 года линейку расширят новинками. Вполне вероятно, что это будут минивэн Hongqi HQ9 и кроссовер Hongqi HS3. Автомобили позиционируются как аналоги Toyota Alphard и BMW X3.

Несмотря на то что китайские производители равняются на японских, продукция КНР превосходит их не только по габаритам, но и по оснащению.

В частности, длина Hongqi HQ9, выступающего в классе Alphard-заменителей, составляет 5222 мм, колесная база — 3,2 м.

Минивэн крупнее Alphard, у него семиместный салон, причем второй ряд намного комфортнее первого, Все кресла можно регулировать при помощи электроприводов. Автомобиль оснащен мотором объемом 2 л, мощностью 252 л.с., привод — передний, автоматическая 8-ступенчатая коробка передач.

Дебют суперновинки Hongqi HS3 второго поколения состоялся в этом году. Длина кроссовера — 4655 мм, колесная база — 2770 мм (для сравнения: у BMW X3 G01 4708 и 2864 мм соответственно).

В отличие от минивэна, Hongqi HS3 в топовой версии может быть полноприводным с мотором объемом 2 л мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. А в базовой комплектации — мотор объемом 1,5 л мощностью 168 л.с., передний привод и 7-ступенчатый робот.

Ранее появилась информация, что производство автомобилей Hongqi наладят в России на площадях бывшего завода Mercedes Benz в Подмосковье.

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Источник: Ixbt.com

Фото: https://vk.com/hongqi_russia