Супертуман стал причиной страшной аварии с участием почти 160 автомобилей

Из-за густого тумана в Луизиане столкнулись 159 автомобилей: есть жертвы

По данным полиции штата Луизиана, по меньшей мере семь человек погибли и более 25 доставлены в больницы в результате самой крупной за последнее время аварии. Из-за супертумана, который был вызван сочетанием тумана с дымом от близлежащих пожаров, видимость на дороге упала до трех метров.

Трасса, на которой произошло массовое ДТП, проходит через болота и открытые воды между озерами. В аварии пострадали 159 автомобилей, одним из которых стала автоцистерна, перевозившая, как сообщили в полиции, «опасную жидкость» и загоревшаяся в момент столкновения.

Сотрудники служб быстрого реагирования не исключают, что число погибших может увеличиться: все станет понятно, когда удастся потушить автоцистерну и лучше оценить транспортные средства в непосредственной близости от нее.

«Машины раздавлены, навалены друг на друга и охвачены пламенем. Некоторые люди вышли из машин и стояли на обочине или на крышах своих автомобилей», — передают очевидцы.

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Источник: CNN

Фото: AP/TASS