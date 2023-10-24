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У Mitsubishi появился новый мощный автомобиль

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Завтра, 25 октября, на Японском автосалоне Mitsubishi представит свой новый грузовик Mitsubishi Fuso Super Great.

По традиции, производитель запустил тизерную кампанию, которая постепенно раскрывает детали футуристического дизайна автомобиля.

Mitsubishi Fuso Super Great
Mitsubishi Fuso Super Great

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Mitsubishi Fuso Super Great был представлен в 1996 году в качестве флагманской модели компании. Нынешнее поколение дебютировало в 2017 году и было обновлено в 2021 году.

Несмотря на то, что снимки намеренно затемнены, заметно, что новый грузовик выглядит совершенно не как свой предшественник.

Mitsubishi Fuso Super Great
Mitsubishi Fuso Super Great

На тизерах видны узкие светодиодные фары и широкая решетка радиатора с надписью Fuso. Лобовое стекло и асимметричные зеркала выглядят почти идентично предыдущему поколению, но аэродинамический обтекатель на крыше стал лучше смотреться.

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Модель оснащается 7,7-литровым двигателем 6S10 мощностью 381 л.с. или 10,7-литровым двигателем 6R20 мощностью 460 л.с. Оба мотора – рядные шестицилиндровые, оснащены турбонагнетателями и промежуточными охладителями, а также системой Stop & Start.

При желании, этот Mitsubishi Fuso Super Great можно купить и в России. В том числе, в лизинг.

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Фото: Mitsubishi

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За РулемКирилл Панов
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