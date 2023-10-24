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Дилеры: мы сами не определяем размер вознаграждения

Дилеры ответили на предложение сократить их комиссию за оформление кредита

В СМИ активно обсуждают предложение Национального автомобильного союза (НАС) ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов при покупке автомобилей на уровне 4%. Сейчас размер дилерского вознаграждения порой достигает 9%, что слишком много, считают в Союзе.

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Аппетиты автодилеров попросили ограничить

На рынке признают, что действительно существует законодательный пробел: Банк России никак не контролирует работу кредитных посредников, в роли которых выступают дилеры. «За рулем» обратился к самим дилерам, чтобы они обосновали свою позицию.

Комментарий специалиста

Вячеслав Жигалов, вице-президент Ассоциации РОАД:

– Предложение носит скорее популистский характер и не несет пользы для решения реально существующих в отрасли проблем. Ведь автомобильный рынок и так один из самых конкурентных и прозрачных в экономике. Ни один дилер не имеет на нем сколько-нибудь значимой доли и не может диктовать какие-либо условия ни потребителям, ни партнерам, в том числе банкам.

К сожалению, происходит наоборот – бесправное положение дилеров в дилерских соглашениях позволяет автопроизводителям навязывать им невыгодные условия работы.

При этом условия выплаты и размер комиссионного вознаграждения за продажу финансовых продуктов могут быть установлены только на конкурентной основе двусторонними соглашениями с банками и не определяются дилерами в одностороннем порядке.

Кстати, в ЦБ письмо от Национального автомобильного союза получили и обещают «рассмотреть его в установленном порядке».

Фото: Depositphotos, РОАД

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За РулемАлексеева Елена
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