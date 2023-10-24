ЦБ изучает предложение ограничить комиссию автодилеров

ЦБ рассмотрит предложение НАС ограничить комиссию дилеров на уровне 4%

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Банк России с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов при покупке автомобилей.

В Союзе утверждают, что сейчас эта комиссия достигает 9% — это слишком много и следует ограничить ее «на уровне других каналов продаж», где она не превышает 4%.

«Банк России получил письмо и рассмотрит его в установленном порядке», — ответили в ЦБ.

В НАС напоминают, что не только повышение ключевой ставки влияет на рост цен на авто, но и дополнительные сборы дилеров. Кредит рассчитывают с учетом навязанных продуктов и услуг, таких как страховые продукты, карты помощи на дорогах и установка допоборудования.

Также НАС предлагает провести проверку деятельности автодилеров в части навязывания дополнительных товаров, работ и услуг, принуждения граждан к получению кредитов путем завышения стоимости автомобиля при расчете за наличные или по безналичному расчету для получения комиссий за выдачу кредитов.

«За рулем» запросил комментарий у Российского союза автодилеров, чтобы там прояснили, что в сообществе думают о сложившейся ситуации.

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Источник: Прайм

Фото: Depositphotos