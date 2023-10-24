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Hyundai Accent 2021 года назван самым надежным автомобилем марки по версии HotCars

HotCars присвоил Hyundai Accent 90 баллов из 100 возможных за супернадежность

Южнокорейский бренд Hyundai – автопроизводитель с мировым именем. Автомобили Hyundai признаны одними из самых надежных на рынке. Аналитики ресурса HotCars назвали 10 моделей бренда с впечатляющими показателями прочности.

Первое место в рейтинге занимает седан Hyundai Accent 2021 года выпуска, эта модель по праву является одной из самых доступных и популярных. Седан оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л.с. Его надежность эксперты оценили в 90 баллов из 100 возможных. На техническое обслуживание автомобиля, в среднем, уйдет примерно 42,05 тыс. рублей в год.

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Вторую строчку по надежности занимает Hyundai Sonata 2019 года. Ее надежность эксперты оценили в 89 баллов из 100. У этого среднеразмерного седана под капотом четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л. На его обслуживание в год уйдет, в среднем, 43,38 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson 2015 года, на выбор двигатели объемом 2 л и 2,4 л. Его надежность оценили в 86 баллов по 100-балльной шкале. В среднем за год на этот паркетник уйдет порядка 38,64 тыс. рублей.

Далее в списке самых надежных автомобилей Hyundai перечислены: Elantra 2019 года; Santa Fe 2015 года; Santa Cruz 2023 года; Palisade 2022 года; Kona 2020 года; Venue 2022 года; Veloster 2019 года.

Источник: Hotcars.com

Фото: Unsplash

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