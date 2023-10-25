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Лады начнут выпускать в стране, где на 1000 человек всего 2 автомобиля

АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей в Эфиопии: стали известны подробности проекта

Посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат (Cham Ugala Uriat) раскрыл новые подробности по партнерству с АВТОВАЗом. Если в сентябре посол рассказывал о перспективах эфиопской сборки машин КАМАЗ и Lada в общих чертах, то теперь уточнил: производство моделей АВТОВАЗа будет вестись силами местного производителя — Bazra Motors.

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Сборку организуют на новом сборочном заводе в городе Комболча. Мощность предприятия составляет до 5 тысяч авто в год, однако отмечается, что регион Амхара, где расположена площадка, является неспокойным, время от времени там вспыхивают конфликты.

В целом же для Эфиопии это серьезный шаг вперед. Источник приводит статистику минтранса страны: при численности населения в 120 млн человек в 2022 году на дорогах зафиксировано 1,3 млн автомобилей. На 1000 жителей приходится всего два автомобиля – это один из самых низких показателей в мире.

По предварительной информации, на площадке в Комболче планируется собирать Гранту, Весту и Ниву. Кроме самой Эфиопии, с которой у АВТОВАЗа давние связи, для российского производителя это выход и на соседние Кению, Сомали, Судан и Южный Судан, где также высок спрос на доступные автомобили.

Источник: Lada Niva Documentary, Semafor.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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