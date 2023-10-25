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Цена – огонь! 20-летний Toyota Land Cruiser продают по стоимости квартиры в Москве

Продавец сохранил новым Land Cruiser 2002 года и хочет за него 23 млн рублей

То, что ситуация на вторичном рынке сейчас не самая благоприятная, согласятся многие. Но даже при таких условиях встречаются объявления, вызывающие, мягко говоря, удивление.

Так, на одном из сайтов выставили на продажу Toyota Land Cruiser. По цене (внимание!) 23 млн рублей! У внедорожника пробег 500 км, состояние нового автомобиля, как указывает хозяин. Находится автомобиль в Тольятти.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
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Понятно, что это культовый автомобиль и у него немало ценителей по всему миру. Но, к слову, за эти деньги можно приобрести не самую маленькую квартиру в Москве или же два новых Land Cruiser 300.

«Для тех, кто понимает, данная машина с каждым годом будет только дорожать, что и подтверждается реальными фактами рынка РФ. Это инвестиционная покупка», – уверяет в объявлении продавец, вероятно, объясняя столь высокую стоимость авто.
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Источник, фото: Авито

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-7