Цена – огонь! 20-летний Toyota Land Cruiser продают по стоимости квартиры в Москве

Продавец сохранил новым Land Cruiser 2002 года и хочет за него 23 млн рублей

То, что ситуация на вторичном рынке сейчас не самая благоприятная, согласятся многие. Но даже при таких условиях встречаются объявления, вызывающие, мягко говоря, удивление.

Так, на одном из сайтов выставили на продажу Toyota Land Cruiser. По цене (внимание!) 23 млн рублей! У внедорожника пробег 500 км, состояние нового автомобиля, как указывает хозяин. Находится автомобиль в Тольятти.

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser

Понятно, что это культовый автомобиль и у него немало ценителей по всему миру. Но, к слову, за эти деньги можно приобрести не самую маленькую квартиру в Москве или же два новых Land Cruiser 300.

«Для тех, кто понимает, данная машина с каждым годом будет только дорожать, что и подтверждается реальными фактами рынка РФ. Это инвестиционная покупка», – уверяет в объявлении продавец, вероятно, объясняя столь высокую стоимость авто.

Toyota Land Cruiser Toyota Land Cruiser

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Источник, фото: Авито