Водителям шумных авто гигантский штраф не грозит: «рычите» дальше
Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов. Его инициатор, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагал дополнить ст. 12.5 КоАП, а за управление машиной, оборудованной глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, на водителей накладывать штраф в размере 100 тыс. рублей. За повторное нарушение машину и вовсе надо конфисковывать на 90 суток, считает парламентарий.
В отзыве Кабмина указывается, что наказание за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума уже есть: статьей 8.23 КоАП РФ предусматривается штраф 500 рублей.
«Реализация предлагаемых законопроектом решений приведет к конкуренции административно-правовых норм», – подчеркивается в официальном отзыве правительства РФ.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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