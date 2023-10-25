Водителям шумных авто гигантский штраф не грозит: «рычите» дальше

Власти не считают нужным штрафовать водителей шумных машин на 100 тысяч рублей

Правительство РФ подготовило отрицательный отзыв на законопроект о введении штрафа в размере 100 тыс. рублей за управление автомобилем с прямоточным выпуском выхлопных газов. Его инициатор, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагал дополнить ст. 12.5 КоАП, а за управление машиной, оборудованной глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, на водителей накладывать штраф в размере 100 тыс. рублей. За повторное нарушение машину и вовсе надо конфисковывать на 90 суток, считает парламентарий.

В отзыве Кабмина указывается, что наказание за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума уже есть: статьей 8.23 КоАП РФ предусматривается штраф 500 рублей.

«Реализация предлагаемых законопроектом решений приведет к конкуренции административно-правовых норм», – подчеркивается в официальном отзыве правительства РФ.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos