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Штраф за шум есть, а измерителей нет – эксперты в недоумении

Под штрафы за шумный выхлоп не подвели техническую базу

Региональные власти смогут устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Согласно инициативе, штраф за нарушение покоя граждан и тишины будет отличаться в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя. Кроме того, такие административные правонарушения можно будет фиксировать специальными техническими средствами в автоматическом режиме.

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Эксперты изучили проект федерального закона и указывают на необходимость доработки инициативы.

Мнение эксперта

Роман Чикун, эксперт «Народного фронта. Аналитика», руководитель Департамента правовой экспертизы и законопроектной деятельности исполкома Народного фронта:

— В частности, сегодня отсутствует опыт успешной эксплуатации работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функцией измерения уровня звука, издаваемого транспортным средством. Поэтому есть риск незаконного привлечения к административной ответственности авто- и мотовладельцев, а также последующего обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности.

Нарушителей из России и Белоруссии будут штрафовать везде

Доработанная редакция законопроекта частично учитывает замечания Народного фронта. Однако ключевой момент, касающийся использования автоматических шумомеров в целях выявления правонарушений, совершаемых с использованием автомобилей или мототранспортных средств, оставлен без внимания. Поэтому Народный фронт считает, что успешная реализация предлагаемых норм возможна только при условии использования проверенных способов и средств, пресекающих умышленное нарушение тишины и покоя граждан.

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За РулемКирилл Панов
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