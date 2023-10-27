Китайский полный привод – эксперт перечислил его особенности

«За рулем» сравнил системы полного привода Chery, Geely и Haval

Китайские автопроизводители нередко предлагают переднеприводные кроссоверы. Действительно, в большинстве случаев водителям полный привод не нужен. А если нужен?

В этом случае китайским инженерам тоже есть что предложить. Остается только вопрос: отрабатывают ли китайские системы полного привода так же, как уже привычные нам системы европейских, японских и корейских автопроизводителей.

С этим вопросом разобрался редактор «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Юрий Тимкин на примере кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7.

Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Haval F7

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

— На Chery Tiggo 7 Pro Max я спокойно пересек ручей, ведущий к моему любимому месту рыбалки, а затем проехал песчаный участок. Когда на перекосе вывесилось заднее колесо, после короткого раздумья машина отработала противобуксовкой и поехала дальше. Проехав несколько метров, решаю остановиться, чтобы понять – сможет ли он двинуться дальше. Отпускаю тормоз, а Chery гудит, но не едет. Секунд через пять на приборке загорелось извещение о перегреве трансмиссии. Конечно, фрикционы вряд ли подпалил («жареным» даже близко не пахло), просто термопредохранитель очень чуткий.

То же самое относится к Атласу. Он спокойно проехал тот же участок, но «спалился» на подъеме. И опять – при попытке тронуться в горку.

Haval F7 при вывешивании колес совсем не раздумывал – как ни в чем не бывало карабкался дальше. Имитация блокировок работает отлично – заметный прогресс по сравнению с дорестайлинговой версией. Подъем, который конкуренты взять не смогли, покорился F7 c завидной легкостью. Перегрева не возникло. Всё бы хорошо, но на грунтовке Haval наименее комфортен.

То есть, системы полного привода китайских автомобилей мало чем отличаются от систем производителей из других стран. Кроме того, они отличаются и друг от друга, а значит есть смысл присматриваться и испытывать.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Юрия Тимкина «Полный Китай», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.