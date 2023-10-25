Какую машину брать, если брать прямо сейчас

Новое исследование показало, какие автомобили предпочтительнее сегодня

Если автомобиль нужно было бы покупать сейчас, то 28,4% россиян выбрали бы нового «китайца», выяснили эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir в ходе опроса, проведенного среди 1200 автомобилистов по всей России.

Новые машины ушедших из России брендов постарались бы купить 25,2% автолюбителей. И только 18,7% предпочли бы отечественную модель.

То есть 72,3% автомобилистов предпочли бы новый автомобиль, и только 27,7% выбирали бы из машин с пробегом.

При этом среди б/у вариантов наибольшей популярностью пользуются модели ушедших из России брендов. Об этом заявили 14,2 из 27,7% приверженцев подержанных машин. Китайский автомобиль с пробегом купили бы 9% из опрошенных, а российский – 4,5%.

Также автовладельцы рассказали, что заставило бы их сменить автомобиль. В 30,3% случаев это частые поломки, в 14,2% – техническое устаревание, а в 9% – окончание гарантийного срока. Также среди поводов для замены машины указываются: если автомобиль будет потреблять слишком много топлива (7,1%) и устаревший дизайн (6,5%). Еще 5,2% ждут хорошего предложения по цене.

21,9% готовы купить новый автомобиль только потому, что он им просто понравился.

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