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Президент Белоруссии поставил перед промышленностью страны архиважную задачу

Лукашенко: Беларусь должна производить двигатели и КП для легковых автомобилей

Отечественный моторный завод способен наладить производство двигателей и коробок передач для легковых автомобилей. Такую уверенность выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с молодежью во Дворце независимости.

Белорусский лидер дал поручение автоотрасли увеличить локализацию производства автомобилей. Лукашенко подчеркнул, что продукция белорусского предприятия «БелДжи» в Борисове очень востребована не только у себя на родине, но и за рубежом.

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В настоящее время белорусские специалисты проводят необходимые работы для производства автомобилей Hongqi совместно с китайской компанией FAW Group, уточнил Лукашенко. Дело за главным — увеличивать процент локализации, это является приоритетной задачей на сегодняшний день, подчеркнул глава Белоруссии.

«Надо получать свои детали для этого автомобиля. У нас для этого все есть, тем более что наши некоторые предприятия недозагружены», – цитирует пресс-служба своего президента.

Лукашенко подчеркнул, что сейчас перед промышленностью республики стоит непростая задача – наладить производство двигателей и коробок передач для легкового автомобиля. Он указал на моторный завод, выпускающий КП и двигатели для других марок. «Это более тонкая работа, но мы ее сделаем», – убежден в успехе Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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