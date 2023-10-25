Президент Белоруссии поставил перед промышленностью страны архиважную задачу
Отечественный моторный завод способен наладить производство двигателей и коробок передач для легковых автомобилей. Такую уверенность выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с молодежью во Дворце независимости.
Белорусский лидер дал поручение автоотрасли увеличить локализацию производства автомобилей. Лукашенко подчеркнул, что продукция белорусского предприятия «БелДжи» в Борисове очень востребована не только у себя на родине, но и за рубежом.
В настоящее время белорусские специалисты проводят необходимые работы для производства автомобилей Hongqi совместно с китайской компанией FAW Group, уточнил Лукашенко. Дело за главным — увеличивать процент локализации, это является приоритетной задачей на сегодняшний день, подчеркнул глава Белоруссии.
«Надо получать свои детали для этого автомобиля. У нас для этого все есть, тем более что наши некоторые предприятия недозагружены», – цитирует пресс-служба своего президента.
Лукашенко подчеркнул, что сейчас перед промышленностью республики стоит непростая задача – наладить производство двигателей и коробок передач для легкового автомобиля. Он указал на моторный завод, выпускающий КП и двигатели для других марок. «Это более тонкая работа, но мы ее сделаем», – убежден в успехе Лукашенко.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Sputnik.by
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости