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Есть определенная вера в машину: первый покупатель оценил достоинства Москвича 6

Владелец Москвича 6 хочет купить еще один отечественный автомобиль

Первым покупателем отечественного автомобиля Москвич 6 стал логист Леонид Беляев. О своих впечатлениях от машины он рассказал «АиФ».

Прежде чем приобрести Москвич 6, он выбирал из китайских моделей, которые в большом ассортименте представлены на российском рынке. Но, придя в салон, сразу понял, что искал именно такой автомобиль.

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«Я смотрел отзывы по прародителю Москвича 6 (седан JAC Sehol A5 Plus. — Прим. ред.). И в целом они были хорошие», — подчеркивает владелец новой машины

Даже тест-драйв не стал делать, как обычно перед покупкой. Леонид объяснил, что и до этого не проверял автомобили таким способом. Тот факт, что он является первым покупателем Москвича 6, его позабавил.

Сотрудники дилерского центра по случаю продажи первой машины бренда устроили праздник: украсили Москвич 6 ярко-красным бантом и сделали символичный удар в колокол в честь покупки.

Во время езды на новой машине Беляев отметил комфортность салона, что немаловажно для крупного человека. Единственный недостаток в виде неработающих датчиков давления в шинах дилер пообещал оперативно устранить.

По словам автолюбителя, вполне вероятно, что следующая его машина тоже будет отечественного производства. «Есть определенная вера в эту машину, и в то, что ее будут хорошо обслуживать и всегда найдутся запчасти», резюмировал покупатель.

Источник: Aif.ru

Фото: АГН «Москва», vk.com/Леонид Беляев

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