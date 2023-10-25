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Пьяный отец объяснил, почему пустил за руль сына-подростка

Мужчина посадил за руль своего 11-летнего сына, потому что сам был пьян

Инспекторы ДПС остановили автомобиль BMW, за рулем которого находился 11-летний ребенок. Выяснилось, что разрешение сесть за руль дал ему 38-летний отец, который в это время находился рядом, на пассажирском сиденье. Мужчина объяснил, что не мог самостоятельно управлять автомобилем, так как был нетрезв.

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В отношении отца составлен административный материал в соответствии с частью 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

Теперь он должен будет заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль BMW направили на специализированную стоянку, но этим нерадивый отец не отделается.

Нетрезвый отец посадил 11-летнего сына за руль
Нетрезвый отец посадил 11-летнего сына за руль

Информация о данном инциденте была передана в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) для рассмотрения и принятия соответствующих мер, а также в образовательное учреждение - для проведения профилактической работы.

Источник, фото: Telegram/23 МВД

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За РулемАлексеева Елена
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