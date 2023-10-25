На российских дорогах стало меньше гибнуть людей из-за пьяных за рулем

ГИБДД: с начала года на 26% снизилось число погибших в ДТП с пьяными водителями

Число погибших в России за период с января по октябрь этого года в авариях с участием нетрезвых водителей снизилось на 26%, получивших ранения в них меньше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике ГИБДД, в целом количество аварий с пьяными за рулем уменьшилось на 14%.

«За девять месяцев с начала текущего года на российских дорогах зарегистрировано 9599 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в том числе тех, кто отказался пройти процедуру медицинского освидетельствования. Это на 14,2% меньше, чем годом ранее. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года за три квартала текущего года число погибших и раненых уменьшилось на 26% и 13% и составило 2050 и 12 602 человека соответственно», – поделились в Госавтоинспекции.

В ГИБДД подчеркнули, что тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей в России отмечается на протяжении последних нескольких лет. Причиной этого, в том числе, в ведомстве считают совершенствование законодательства, ужесточение наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения, модернизацию методов медицинского освидетельствования, а также просветительскую работу с населением.

Напомним, за управление ТС в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторный случай грозит уголовным наказанием.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos