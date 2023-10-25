Триумф японского минимализма: новый концепт Mazda Iconic SP удивил лаконичностью

Концепт компактного спортивного авто Mazda Iconic SP представлен в Японии

Впервые с 2019 года Mazda представила на выставке Japan Mobility Show концептуальный автомобиль. По словам представителей компании, Iconic SP воплощает в себе «концепцию компактного спортивного автомобиля нового типа». Новинка предназначена, в первую очередь, для клиентов, которые хотят модель, воплощающую в себе радость от вождения.

Габариты концепта Iconic SP: длина – 4180 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1150 мм и колесная база – 2590 мм. Весит автомобиль 1450 кг, при этом более подробную информацию о концепте производитель пока не раскрыл.

Mazda Iconic SP

Достоверно известно, что в движение Iconic SP приводится гибридной силовой установкой из двух роторных моторов и электродвигателей. Причем ни один из них не соединен с колесами, двигатели вращают генераторы электричества, которые питают электропривод колес. Общая мощность системы составляет 370 л.с.

Экстерьер автомобиля украшает новый концептуальный оттенок Viola Red, он выгодно подчеркивает плавные изгибы и простые линии кузова. Его дизайн достаточно лаконичный, это бросается в глаза на фоне других авто, более агрессивных и резких по форме.

Mazda Iconic SP

Внутри Iconic SP выполнен в стиле японского минимализма: селектор коробки передач в виде отдельных кнопок, цифровая комбинация приборов и небольшая мультимедийная система. По словам президента компании Масахиро Моро, Mazda всегда будет выпускать продукцию, которая будет напоминать людям, что «автомобили — это чистая радость и неотъемлемая часть их жизни».

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Источник: Tarantas.news

Фото: Mazda