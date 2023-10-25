Функционал роскошного кроссовера Wey теперь смогут оценить и россияне

Great Wall: продажи кроссовера Wey 05 стартуют в России в начале 2024 года

Концерн Great Wall анонсировал официальный старт продаж бренда Wey, ранее продукция была доступна только китайскому потребителю. На российском рынке автомобиль появится уже в начале 2024 года. Корреспондент «Газеты.Ru» узнал об этом, побывав на пресс-конференции Great Wall.

Китайцы оценивают свой роскошный суббренд как совокупность японского оснащения и качества с ценами корейских конкурентов. Марка будет представлена гибридным кроссовером Wey 05, суммарная мощность его силовой установки составляет 295 л.с., заявленный запас хода – 864 км. Автомобилю понадобится 5 секунд для разгона до 100 км/ч. Что касается расхода топлива, то в среднем потребуется 7,7 л на 100 км пути.

Wey

Климатическая установка управляется при помощи сенсорного дисплея с тактильной обратной связью. У машины кожаный салон, виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, мультимедийная система с большим экраном и множество опций.

Стоит отметить, что компания Great Wall с начала текущего года продала в России 84,5 тыс. автомобилей марок Haval, Tank и GWM. Лидером модельного ряда стал кроссовер Jolion.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Gazeta.ru

Фото: Wey