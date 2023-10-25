Отмена двойного НДС при перепродаже сделает рынок б/у прозрачнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает отменить двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже подержанных автомобилей и мотоциклов между дилерскими центрами.
Сейчас НДС заложен в стоимость впервые продаваемой новой машины. При этом в случае, если один дилерский центр, купив машину с пробегом у физлица, перепродает ее другому дилерскому центру, тот обязан вновь заплатить НДС с полной стоимости машины. А вычет НДС при этом можно заявить только на разницу между ценами покупки и продажи первым юридическим лицом.
Эта проблема заставляет дилеров отходить от вторичного рынка автомобилей из-за невыгодности или использовать посредников.
При продаже первым дилером автомобиля новому водителю налог повторно не взымается. В связи с этим многие организации осуществляют торговлю автомобилями друг с другом через посредников или физлица. Они выкупают машину у одной компании, а затем продают ее другой.
Законопроектом предлагается распространить такой порядок (не взимать НДС повторно) на всех участников процесса перепродажи автомобилей.
Мнение эксперта
Ксения Зарецкая, руководитель сервиса Авто.ру:
- Законопроект об отмене двойного НДС при перепродаже транспортных средств окажет оздоравливающее влияние на рынок и его прозрачность. Мы в Авто.ру видим, что дилерские сети занимают крайне небольшую долю на рынке продаж автомобилей с пробегом: порядка 20% от всех продаж б/у авто. В этом объеме еще меньше В2В-сделок: в этом году, от общего объема продаж автомобилей с пробегом через дилерские центры сделки с юридическими лицами составляют всего 3% (по данным Авто.ру и СМ.Expert).
Таким образом, подавляющее большинство автомобилей с пробегом продается от физического лица к физическому лицу, а В2В-продажи автомобилей с пробегом настолько малы, что можно сказать фактически отсутствуют.
Все это показывает, что возникающее двойное налогообложение по НДС делает невыгодным продажу автомобилей с пробегом между физическими и юридическими лицами, а также между юридическими лицами, применяющими разные системы налогообложения.
Если данный законопроект примут, это позволит повысить долю официальных дилеров на рынке, что благотворно скажется на обелении рынка и принесет большой экономический эффект для государства, который эксперты оценивают более чем в 15 млрд рублей.
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Источник: ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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