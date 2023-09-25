В Госдуме предложили новую меру для стабилизации цен на топливо

Павел Завальный: коррекция налогового маневра стабилизирует цены на бензин

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный выразил мнение, что долгосрочный запрет на экспорт топлива из России нежелателен, так как может навредить нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), приводя их к убыткам. В результате многие из них могут закрыться. Он предложил для стабилизации рынка топлива провести коррекцию налогового маневра.

Напомним, согласно решению российского Кабмина, с 21 сентября были введены временные ограничения на поставки бензина и дизтоплива за рубеж с целью стабилизации внутреннего рынка. По словам Павла Завального, подобные ограничения могут продолжаться «максимум месяц».

После этого правительству необходимо разработать новые меры. По его словам, следует провести коррекцию налогового маневра как с точки зрения налоговых пошлин, так и с точки зрения демпфера и механизма компенсации. Депутат предложил рассмотреть возможность увеличения таможенных пошлин и параметров демпфера с целью «сбалансировать» внешний и внутренний рынок.

Завальный также одобрил предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о повышении обязательного объема продаж нефтепродуктов на бирже. Это способствует увеличению предложения топлива на внутреннем рынке и снижению цен. Необходимо найти баланс между субсидированием внутреннего рынка за счет экспорта и сохранением рыночного ценообразования, считает депутат.

Справка

Демпфер — механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке. Правительство доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную цену внутреннего рынка. Если экспортная цена ниже, уже производители доплачивают в бюджет.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС