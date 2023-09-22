Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива
Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России, в частности, не распространяется:
- на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
- гуманитарную помощь
- транзитные перевозки через территорию России
- топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.
Напомним, вчера правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это должно пресечь спекуляцию и обеспечить топливом внутренний рынок. Даже, может быть, приведет к снижению цен.
Впрочем, эксперты рынка говорят, что это временная мера, если она станет постоянной, ничего хорошего не выйдет. Поэтому властям придется искать другие механизмы сдерживания цен – вероятно, они вернутся к теме повышения экспортной пошлины.
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Источник: РИА Новости
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС
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