Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива

Минэнерго: запрет на экспорт бензина и дизтоплива не распространяется на физлиц

Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России, в частности, не распространяется:

на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

гуманитарную помощь

транзитные перевозки через территорию России

топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.

Напомним, вчера правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это должно пресечь спекуляцию и обеспечить топливом внутренний рынок. Даже, может быть, приведет к снижению цен.

Впрочем, эксперты рынка говорят, что это временная мера, если она станет постоянной, ничего хорошего не выйдет. Поэтому властям придется искать другие механизмы сдерживания цен – вероятно, они вернутся к теме повышения экспортной пошлины.

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Источник: РИА Новости

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС