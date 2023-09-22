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Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топливаВласти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива
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Власти пояснили, кого не коснется запрет на вывоз топлива

Минэнерго: запрет на экспорт бензина и дизтоплива не распространяется на физлиц

Согласно постановлению правительства, временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России, в частности, не распространяется:

  • на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
  • гуманитарную помощь
  • транзитные перевозки через территорию России
  • топливо, вывозимое физлицами для личного пользования.
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Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?

Напомним, вчера правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Это должно пресечь спекуляцию и обеспечить топливом внутренний рынок. Даже, может быть, приведет к снижению цен.

Впрочем, эксперты рынка говорят, что это временная мера, если она станет постоянной, ничего хорошего не выйдет. Поэтому властям придется искать другие механизмы сдерживания цен – вероятно, они вернутся к теме повышения экспортной пошлины.

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Источник: РИА Новости

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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