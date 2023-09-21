Власти нашли решение, как прекратить рост цен на рынке топлива

Правительство РФ: Экспорт бензина и дизеля временно ограничен

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. Постановление об этом подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

«Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Цены на топливо уже несколько месяцев держатся на рекордных уровнях. Причем как на оптовом, так и на розничном рынках.

Правительство при этом заявляет, что принимает меры, чтобы не допустить дефицита топлива и роста цен. В частности, увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Также власти ведут ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей, чтобы не сорвать сезон уборки овощей.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: сайт правительства РФ

Фото: Depositphotos