Skoda Superb четвертого поколения – первые изображения!
Премьера новой Шкоды Superb пройдет 2 ноября
В преддверии премьеры седана Superb четвертого поколения компания Skoda Auto опубликовала экскизы внешности флагманской модели. Новый Суперб показан в двух типах кузова – седан и универсал.
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Skoda Superb 2024
На этих скетчах компания впервые показала новый язык дизайна Solid, хотя нельзя не заметить, что Superb остался узнаваемым – и в плане преемственности поколений модели, и в масштабе всей марки.
Skoda Superb 2024
«Superb традиционно формировал язык дизайна Skoda, и четвертое поколение модели продолжит в том же духе: его внешний вид характеризуется четкими линиями, четко очерченными и динамичными пропорциями, а также современным скульптурным и кристаллическим стилем», – отметил шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.
Ключевые особенности нового Superb
- подросшие габариты
- улучшенная аэродинамика
- светодиодные матричные фары дальнего света
- светодиодные задние фонари с кристаллическими элементами
- увеличенное пространство над головой
- более вместительный багажник
Skoda Superb 2024
Сообщается, что новый Суперб будет длиннее и выше предшественника по габаритам и продолжит развивать традиционные ценности бренда – практичность и вместительность. Премьера модели в прямом эфире состоится 2 ноября.
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Фото: Skoda Auto
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