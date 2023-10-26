Skoda Superb четвертого поколения – первые изображения!

Премьера новой Шкоды Superb пройдет 2 ноября

В преддверии премьеры седана Superb четвертого поколения компания Skoda Auto опубликовала экскизы внешности флагманской модели. Новый Суперб показан в двух типах кузова – седан и универсал.

Skoda Superb 2024

На этих скетчах компания впервые показала новый язык дизайна Solid, хотя нельзя не заметить, что Superb остался узнаваемым – и в плане преемственности поколений модели, и в масштабе всей марки.

Skoda Superb 2024

«Superb традиционно формировал язык дизайна Skoda, и четвертое поколение модели продолжит в том же духе: его внешний вид характеризуется четкими линиями, четко очерченными и динамичными пропорциями, а также современным скульптурным и кристаллическим стилем», – отметил шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.

Ключевые особенности нового Superb

подросшие габариты

улучшенная аэродинамика

светодиодные матричные фары дальнего света

светодиодные задние фонари с кристаллическими элементами

увеличенное пространство над головой

более вместительный багажник

Skoda Superb 2024

Сообщается, что новый Суперб будет длиннее и выше предшественника по габаритам и продолжит развивать традиционные ценности бренда – практичность и вместительность. Премьера модели в прямом эфире состоится 2 ноября.

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Фото: Skoda Auto