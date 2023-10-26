Бравого пенсионера за поимку грабителя наградили автомобилем

Власти Щелково вручили сертификат на авто мужчине, поймавшему грабителя

Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который отнял у ребенка смартфон, сертификат на новую отечественную машину.

Все произошло в минувший понедельник. 72-летний Михаил Макаров возился во дворе со своей старенькой Окой, когда услышал истошные крики ребенка. На мальчика напал ранее судимый за кражу и наркотики мужчина и выхватил телефон.

Грабитель побежал в сторону пенсионера, но тот не растерялся, ловко подставил ему подножку, парень упал, и пожилой мужчина, скрутив его, удерживал до приезда полиции.

Людей восхитил поступок пенсионера, и многие высказали пожелание, что герою дня не помешала бы новая машина.

«У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Михаилу Викторовичу вручили сертификат на покупку отечественного автомобиля.

Пенсионер выбрал Ниву, а его любимая 17-летняя Ока теперь останется в качестве хобби. Сам пенсионер ничего особенного в своем поступке не видит и даже немного смущается повышенному вниманию к его скромной персоне. Но оказалось, что человек он подготовленный: 20 с лишнем лет проработал в охране.

35-летний грабитель задержан и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: из открытых источников

Видео: YouTube