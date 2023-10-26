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Выгода до 75%: как можно сэкономить при замене летних колес на зимние

Три способа переобуться намного дешевле прайсов шиномонтажек: экономия до 75%

Два раза в год для шиномонтажных мастерских наступает горячая пора – это замена шин согласно сезону. Чтобы не стоять в очередях, а при этом еще и неплохо сэкономить на переобувке, можно взять на вооружение несколько рабочих советов.

1. Шиномонтаж не рядом с домом. Изучите предложения пригородных мастерских. Зачастую цены там на 15-20% дешевле, чем в привычном вам сервисе рядом с домом. При этом квалификация мастеров ничуть не ниже.

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2. Скидки на купонаторах. На таких сайтах можно за небольшую сумму (в среднем 300-500 рублей) купить сертификаты на скидку. Например, сейчас один из купонаторов предлагает шиномонтаж и балансировку колес R13–14 со скидкой 75% (но это редкость, чаще можно найти скидку в 50%). На сайте онлайн оплачиваете купон на 200 рублей, а на шиномонтаже доплачиваете 350 рублей вместо 1600 рублей.

3. Коллективный мобильный шиномонтаж. При переобувке трех авто многие мобильные шиномонтажи предоставляют скидку 10%. От пяти машин – 15%. За 10 авто могут скостить 25-30%. Договоритесь с соседями и назначьте время замены. Главное – чтобы во дворе нашлось место для шиномонтажного фургона.

Изучить другие способы экономии на замене летней резины на зимнюю можно здесь.

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Фото: АГН «Москва»

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