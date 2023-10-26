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Недорого и без очередей – рассказываем, как удачно переобуться на зиму

«За рулем» рассказал, как потратить на шиномонтаж меньше на 20%

Многие водители уже сменили шины на зимние или сделают это в ближайшее время – прогноз погоды недвусмысленно намекает на то, что время пришло. Чаще всего водители «переобуваются» в ближайшем шиномонтаже, потому что это комфортно. Однако иногда время и деньги оказываются в приоритете. Если ваша ситуация именно такова, «За рулем» дает несколько советов.

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Например, можно заглянуть на придорожный сервис за чертой города или в промзоне. Может оказаться, что очереди там нет (или почти нет), квалификация мастеров на хорошем уровне, а цены – на 15-20% ниже, чем в городе.

Чего ждать от придорожной шиномонтажки:

  • Зоны ожидания, скорее всего, не будет, придется постоять-померзнуть на улице
  • У мастера может не быть опыта работы с низкопрофильными шинами или датчиками давления

Как еще разумно сэкономить на шиномонтаже? Читайте наш большой материал по теме!

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Фото: АГН «Москва»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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