В России стартовал выпуск кроссовера BAIC X7
Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор» начал производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7. Подготовка к серийному выпуску модели началась еще в июне и включала работу специалистов Инновационно-технологического центра «Автотора» и компании BAIC.
Производство модели BAIC X7 соответствует международным стандартам качества и стандартам BAIC по контролю процесса производства.
Специалисты BAIC и «Автотора» провели контрольные мероприятия, и результаты проверки подтвердили высокое качество производственных процессов и готовой продукции. Исходя из этого было принято решение начать промышленное производство автомобилей BAIC X7.
Переднеприводный кроссовер BAIC X7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль размером с BMW X3 имеет современный дизайн с полностью светодиодной передней и задней оптикой.
«Автотор» начал производство автомобилей бренда BAIC с апреля 2023 года и планирует выпустить 7 моделей бренда до конца 2023 года.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник, фото: «Автотор»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости