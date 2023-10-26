В России стартовал выпуск кроссовера BAIC X7

«Автотор» приступил к промышленному производству кроссовера BAIC X7

Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор» начал производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7. Подготовка к серийному выпуску модели началась еще в июне и включала работу специалистов Инновационно-технологического центра «Автотора» и компании BAIC.

Производство модели BAIC X7 соответствует международным стандартам качества и стандартам BAIC по контролю процесса производства.

Специалисты BAIC и «Автотора» провели контрольные мероприятия, и результаты проверки подтвердили высокое качество производственных процессов и готовой продукции. Исходя из этого было принято решение начать промышленное производство автомобилей BAIC X7.

BAIC X7 на конвейере "Автотора"

Переднеприводный кроссовер BAIC X7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль размером с BMW X3 имеет современный дизайн с полностью светодиодной передней и задней оптикой.

BAIC X7 на конвейере "Автотора"

«Автотор» начал производство автомобилей бренда BAIC с апреля 2023 года и планирует выпустить 7 моделей бренда до конца 2023 года.

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Источник, фото: «Автотор»