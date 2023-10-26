#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

В России стартовал выпуск кроссовера BAIC X7

«Автотор» приступил к промышленному производству кроссовера BAIC X7

Калининградский автомобилестроительный завод «Автотор» начал производство среднеразмерного кроссовера BAIC X7. Подготовка к серийному выпуску модели началась еще в июне и включала работу специалистов Инновационно-технологического центра «Автотора» и компании BAIC.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Седан GAC Aion S Max впечатляет запасом хода

Производство модели BAIC X7 соответствует международным стандартам качества и стандартам BAIC по контролю процесса производства.

Специалисты BAIC и «Автотора» провели контрольные мероприятия, и результаты проверки подтвердили высокое качество производственных процессов и готовой продукции. Исходя из этого было принято решение начать промышленное производство автомобилей BAIC X7.

BAIC X7 на конвейере "Автотора"
BAIC X7 на конвейере "Автотора"

Переднеприводный кроссовер BAIC X7 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль размером с BMW X3 имеет современный дизайн с полностью светодиодной передней и задней оптикой.

BAIC X7 на конвейере "Автотора"
BAIC X7 на конвейере "Автотора"

«Автотор» начал производство автомобилей бренда BAIC с апреля 2023 года и планирует выпустить 7 моделей бренда до конца 2023 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: «Автотор»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1727
Поделиться:
Оцените материал:
+1