Подпишись на журнал «За рулем» и выиграй такие призы
Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает журнал, ваше внимание очень ценно для нас.
26 октября 2023 года Издательство «За рулем» провело очередной, ежемесячный розыгрыш призов для читателей журнала.
В текущем розыгрыше принимали участие те, кто поддержал «За рулем» и приобрел полугодовую или годовую подписку через наш веб-сайт.
Победители розыгрыша 26.10.23
С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков были выбраны три победителя:
Саханов Евгений из Москвы. Ему досталась мойка высокого давления GREENWORKS.
Мари Маргарита из Липецка получает фонарь-прожектор, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.
Понник Юрий из Москвы стал обладателем полировальной машинки, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.
Поздравляем победителей! Сотрудники Издательства «За рулем» до 4 ноября свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.
Напоминаем
Победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2024 году. Чтобы стать участником, необходимо оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru
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