Подпишись на журнал «За рулем» и выиграй такие призы

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Коллектив «За рулем» благодарит всех, кто читает и покупает журнал, ваше внимание очень ценно для нас.

26 октября 2023 года Издательство «За рулем» провело очередной, ежемесячный розыгрыш призов для читателей журнала.

В текущем розыгрыше принимали участие те, кто поддержал «За рулем» и приобрел полугодовую или годовую подписку через наш веб-сайт.

Победители розыгрыша 26.10.23

С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков были выбраны три победителя:

Саханов Евгений из Москвы. Ему досталась мойка высокого давления GREENWORKS.

Мари Маргарита из Липецка получает фонарь-прожектор, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.

Понник Юрий из Москвы стал обладателем полировальной машинки, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Поздравляем победителей! Сотрудники Издательства «За рулем» до 4 ноября свяжутся со счастливчиками и расскажут, как получить призы.

Напоминаем

Победители ежемесячных розыгрышей не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но будут принимать участие в розыгрышах призов в 2024 году. Чтобы стать участником, необходимо оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе sub.zr.ru

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