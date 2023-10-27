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Скоро у дилеров: Geely представил еще одну модель для России

На российский рынок выходит новинка – седан Geely Emgrand

Китайская компания Geely объявила о выводе на российский рынок нового седана Geely Emgrand. В ближайшее время новинка появится у официальных дилеров марки. Тогда же будут озвучены российские цены на автомобиль.

Покупателям седан будет доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем с двумя вариантами трансмиссии: классическим 6-ступенчатым автоматом либо с 5-ступенчатой механикой.

Geely Emgrand
Geely Emgrand
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В России Emgrand будет представлен в четырех комплектациях: Standard, Comfort, Luxury и топовой Flagship.

В начальной комплектации Standard новый седан получил галогеновые фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни и задние комбинированные фонари, мультифункциональное рулевое колесо с электроусилителем, электрорегулировку зеркал заднего вида с функцией обогрева, ключ дистанционного управления с центральным замком.

Автомобиль в базовой версии оборудован антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой и электронной системой курсовой устойчивости, а также ассистентами при торможении и старте на подъеме.

Кроме этого, Geely Emgrand оснащен датчиками давления в шинах, системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и функцией напоминания о забытых вещах на втором ряду кресел.

Модель будет предлагаться в шести цветах кузова: классическом белом, а также металлик серо-голубого, серого, голубого, бежевого и темно-синего оттенков.

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Источник, фото: Geely

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