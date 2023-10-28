«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)

В Канаде можно отказаться от авто после 3 неудачных попытки ремонта

В Квебеке принят первый «антилимонный» закон, позволяющий водителям отказаться от автомобиля и получить назад свои деньги.

Похожий закон был принят в штате Коннектикут (США) более 40 лет назад, и теперь это золотой стандарт заботы о потребителях в Северной Америке.

Согласно закону, принятому Национальным собранием Квебека, любой человек, купивший новый автомобиль, который трижды подвергался неудачным попыткам ремонта в течение трех лет или 60 000 км побега, может обратиться в суд с требованием аннулировать сделку, снизить цену или заставить автопроизводителя выкупить автомобиль.

Ключевым моментом закона является перенос бремени доказывания с владельца автомобиля на автопроизводителя. Вместо того чтобы нанимать независимого эксперта для демонстрации неисправности автомобиля, владелец может использовать доказательства того, что неисправность не была устранена в установленный срок, и тогда автомобиль признается «лимоном».

Новый закон о «лимонах» распространяется только на относительно новые автомобили, но ближайшее время он будет усовершенствован. В настоящее время под действие закона подпадают машины возрастом до двух лет и с пробегом не более 40 тыс. км, но, по данным компании Canada's Driving, весной 2024 г. оба этих показателя будут удвоены.

Водители - не единственные, кого призван защитить этот закон. С его помощью также можно бороться с запланированным устареванием электронных товаров и бытовой техники.

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Источник: carscoops.com

Фото: Unsplash