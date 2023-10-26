В законе о такси найдена дыра – таксовать может любой
Правки в закон о такси, заработавшие с 1 сентября 2023 года, должны сделать перевозки безопаснее, а сам бизнес – прозрачнее.
Для этого, в частности, созданы реестры для учета заказов и введены специальные разрешения на работу таксистом. Сами автомобили должны иметь шашечки на бортах и опознавательный фонарь.
Нововведения настолько влияют на сферу такси, что, по разным оценкам, стоимость перевозок может вырасти в 5-8 раз.
Но не вырастет, допускает редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:
— Для них и всех, кто не успел или не захотел получить разрешения (и перекрасить машину), с 1 сентября изобрели новую форму работы. Вернее, просто вспомнили, что в Гражданском кодексе РФ есть глава 40 «Перевозки», позволяющая «аренду автомобиля с водителем» (наряду с оговоренным в Законе фрахтованием).
Формально это не такси и потому не подпадает под Закон о такси: водители без разрешения, автомобили без шашечек и вольные тарифы.
В общем, при выборе услуги внимательнее читайте сайты и приложения агрегаторов. Многие наряду с привычным такси предлагают аренду машины с водителем. И стоить это может дешевле.
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Фото: Unsplash
Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Такси в законе», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.
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