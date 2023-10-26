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В законе о такси найдена дыра – таксовать может любой

Закон о такси провалился из-за одной главы Гражданского кодекса

Правки в закон о такси, заработавшие с 1 сентября 2023 года, должны сделать перевозки безопаснее, а сам бизнес – прозрачнее.

Для этого, в частности, созданы реестры для учета заказов и введены специальные разрешения на работу таксистом. Сами автомобили должны иметь шашечки на бортах и опознавательный фонарь.

Нововведения настолько влияют на сферу такси, что, по разным оценкам, стоимость перевозок может вырасти в 5-8 раз.

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Но не вырастет, допускает редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

— Для них и всех, кто не успел или не захотел получить разрешения (и перекрасить машину), с 1 сентября изобрели новую форму работы. Вернее, просто вспомнили, что в Гражданском кодексе РФ есть глава 40 «Перевозки», позволяющая «аренду автомобиля с водителем» (наряду с оговоренным в Законе фрахтованием).

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Формально это не такси и потому не подпадает под Закон о такси: водители без разрешения, автомобили без шашечек и вольные тарифы.

В общем, при выборе услуги внимательнее читайте сайты и приложения агрегаторов. Многие наряду с привычным такси предлагают аренду машины с водителем. И стоить это может дешевле.

Узнать больше об итогах обновления закона о такси читайте в ноябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Фото: Unsplash

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Такси в законе», опубликованной в журнале «За рулем» №11/2023.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемКирилл Панов
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