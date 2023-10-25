Сколько военной техники у Израиля

Потери бронетехники ЦАХАЛ составили уже 10%

По данным турецких источников, в боевых частях израильской армии насчитывается 330 танков Merkava Mk.4 и 160 танков Merkava Mk.3. Еще 220 танков Merkava Mk.4 и 660 танков Merkava-III находятся в резерве. Итого 1370 танков.

Уничтожено как минимум 33 танка Merkava Mk.4.

Также на вооружении ЦАХАЛ стоит порядка 1400 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Уничтожены уже 20 БТРов Achzarit из 215 имеющихся, а также 40 БМП Namer из 120 имеющихся. Кроме того, среди потерь по меньшей мере 50 БТР М113 из 500 имеющихся.

Учитывая прочую уничтоженную техники (не менее нескольких сотен различных военных машин), эксперты считают, что ЦАХАЛ уже потерял 10% боевого парка.

Столь высокие потери армия Израиля несет впервые за всю свою историю.

Еще не все танки Меркава оснащены противодронными сетками и козырьками

Чтобы сократить эти потери, ЦАХАЛ в спешном порядке применяет опыт российской армии и дооснащает танки противодронными сетками.

«Очевидно, что израильская армия самым серьезным образом проанализировала опыт, полученный российскими мотострелковыми подразделениями в ходе применения данных "козырьков" в зоне СВО», – пишут эксперты Telegram -канала «Русское оружие», комментируя так видео установки противодронных козырьков прямо «в поле».

Также эксперты указывают на отставание израильских военных от российских, так как в зоне СВО уже появились танки с элементами 4С20 и 4С22 динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5» на противодронных козырьках.