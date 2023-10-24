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Иностранные армии стали копировать оснащение российских боевых машин

Военные других стран в спешке перенимают боевой опыт российской армии

Сначала над доработкой российской военной техники посмеивались. Потом начали понимать, для чего российские военные так делают, а теперь в спешном порядке армии мира перенимают российский опыт.

Речь о защитных сетках на танках и другой бронетехнике, которые у нас называют «мангалами».

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Стоило только сгореть нескольким израильским танкам «Меркава» из-за ударов копеечных дронов, как все армии мира пересмотрели свое отношение к «мангалам». Защитные противодроновые козырьки на башнях боевых машин стали мировым трендом и обязательным элементом оснащения.

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Например, защитные сетки, причем заводские, появились у тех же «Меркав» (на фото).

Дооснащенные заводскими защитными сетками танки появились и в армии Китая. Озаботились противодронной защитой и в армии Индии.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»

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За РулемКирилл Панов
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