С Днем автомобилиста!

29 октября в России отмечают профессиональный праздник работников автотранспорта

Однако этот праздник считают своим едва ли не все автомобилисты России – он стал вдохновением для многих водителей.

История праздника началась с указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года, а позднее он был подтвержден указом президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик «О праздничных и памятных днях» 1 октября 1980 года. Когда-то его отмечали во всех республиках СССР, но после распада Союза ситуация изменилась – где-то его упразднили, где-то перенесли на другой день, а в некоторых республиках поменяли название.

Но в России День работников автомобильного транспорта, или День автомобилиста, по-прежнему отмечается каждый год, и это признание важной роли водителей и всех, кто связан с автомобильным миром.

Это праздник и автослесарей, и автомехаников, и инженеров, и автодизайнеров – всех профессий и не перечислить!

«За рулем» поздравляет читателей и желает ровных и безопасных дорог и надежных автомобилей!

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