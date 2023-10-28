Toyota X-Van Gear: модель, которая поспорит с кроссоверами

Toyota представила новый взгляд на кроссоверы – X-Van Gear

На Токийской автовыставке 2023 года Toyota представила концепт-кар X-Van Gear, который позиционируется как трансграничная модель MPV. Автомобиль сочетает в себе черты минивэна и кроссовера, а также имеет уникальный дизайн со сдвижными дверьми без средней стойки.

Автомобиль имеет прямоугольный кузов, что позволяет максимально эффективно использовать пространство салона.

Toyota X-Van Gear

Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4695, 1820 и 1855 мм соответственно. То есть, кросс-вэн на 110 мм длиннее, чем Mazda5 и на 95 мм длиннее, чем Toyota RAV4.

Интерьер автомобиля прост, оснащен цифровой приборной панелью, большим центральным экраном управления и небольшим экраном для переднего пассажира. Автомобиль имеет трехрядную компоновку, первый ряд пассажирских сидений можно поворачиваться, второй ряд сидений можно трансформировать в стол, а третий ряд – самый настоящий диван. Всего доступны 6 конфигураций салона.

Toyota X-Van Gear

Кроме того, в автомобиле также установлен особый люк в крыше, состоящий из трех секций, каждая из которых может открываться отдельно.

Toyota X-Van Gear – очень интересный концепт, который предлагает новый взгляд и на минивэны, и на кроссоверы.

Пока неизвестно, будет ли X-Van Gear запущен в серийное производство. Однако компания активно развивает сегмент кроссоверов, поэтому не исключено, что X-Van Gear может встать на конвейер.

Если X-Van Gear будет запущен в серийное производство, он может стать новым конкурентом таких автомобилей, как Honda Odyssey, Nissan Serena и Kia Carnival.

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Фото: Autohome.com.cn