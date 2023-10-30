Терминатор беспилотников – новый комплекс зачистит небо
На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Росэлектроника» представил новый многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать». Комплекс создан на базе бронеавтомобиля СБА-70К4 и имеет две модификации: с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов.
Технические характеристики комплекса
В состав комплекса входят:
- Активная радиолокационная станция, способная обнаруживать беспилотники размером с птицу на расстоянии до 4 километров.
- Комплекс обнаружения и подавления, который сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления беспилотниками в радиусе до 1,5 километров.
- Разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс, предназначенный для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости.
- Дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, способный уничтожать цели на расстоянии до 4 километров.
Преимущества комплекса
Комплекс «Рать» обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным средством борьбы с беспилотниками:
- Высокая дальность обнаружения и поражения целей.
- Возможность обнаружения и подавления беспилотников в автоматическом режиме.
- Способность действовать в условиях нулевой видимости.
- Высокая мобильность и автономность.
Перспективы применения комплекса
Комплекс «Рать» может использоваться для защиты различных объектов, в том числе военных баз, аэродромов, промышленных предприятий и гражданских объектов. Он также может применяться для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности важных мероприятий.
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Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»
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