Терминатор беспилотников – новый комплекс зачистит небо

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Что известно о мобильном комплексе для борьбы с беспилотниками «Рать»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» холдинг «Росэлектроника» представил новый многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать». Комплекс создан на базе бронеавтомобиля СБА-70К4 и имеет две модификации: с системой направленного лазерного уничтожения и оснащенная пушечным вооружением с дистанционным подрывом снарядов.

Новый многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать»
Новый многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать»

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Технические характеристики комплекса

В состав комплекса входят:

  • Активная радиолокационная станция, способная обнаруживать беспилотники размером с птицу на расстоянии до 4 километров.
  • Комплекс обнаружения и подавления, который сканирует эфир в автоматическом режиме, распознает и разрывает каналы управления беспилотниками в радиусе до 1,5 километров.
  • Разведывательно-обзорный оптико-электронный комплекс, предназначенный для наблюдения и управления техникой в условиях нулевой видимости.
  • Дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой пушкой и системой управления подрывом снарядов, способный уничтожать цели на расстоянии до 4 километров.

Преимущества комплекса

Комплекс «Рать» обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным средством борьбы с беспилотниками:

  • Высокая дальность обнаружения и поражения целей.
  • Возможность обнаружения и подавления беспилотников в автоматическом режиме.
  • Способность действовать в условиях нулевой видимости.
  • Высокая мобильность и автономность.

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Перспективы применения комплекса

Комплекс «Рать» может использоваться для защиты различных объектов, в том числе военных баз, аэродромов, промышленных предприятий и гражданских объектов. Он также может применяться для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности важных мероприятий.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»

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За РулемКирилл Панов
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