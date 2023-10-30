Столько получают специалисты рабочих профессий на авторынке
Специалисты многих профессий в автоиндустрии очень востребованы, а значит, и оценивают такие вакансии потенциальные работодатели достаточно высоко. Подборку зарплат для специалистов в сфере рабочих автомобильных специальностей подготовил специально для «За рулем» сервис hh.ru.
В октябре на платформе поиска работы и кадров было представлено более 10 тыс. таких вакансий для специалистов.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 1000 вакансий, Санкт-Петербург – почти 800 вакансий и Московская область – более 500 вакансий.
Больше всего работодателям требуется автослесарей и автомехаников – около 4 тыс. вакансий, почти 2000 мастеров-приемщиков и около 1000 – автомойщиков.
Зарплатная вилка в более 1400 вакансий начинается от 195 тыс. рублей.
9 самых высокооплачиваемых вакансий октября в сфере рабочих автомобильных специальностей (после вычета налогов):
- шиномонтажник в шинный центр – от 250 000 до 350 000 руб.
- автожестянщик – от 250 000 руб.
- автоэлектрик-диагност/автослесарь-электрик для обслуживания грузовой техники MAN, Mercedes, Scania, Volvo, Iveco (вахта) – от 249 000 руб.
- ночной автослесарь – от 220 000 руб.
- оклейщик-тонировщик автомобилей – от 200 000 руб.
- автоэлектрик-диагност – от 200 000 руб.
- автомеханик-автослесарь – от 150 000 до 300 000 руб.
- оклейщик автомобилей полиуретаном – от 150 000 до 300 000 руб.
- техник-механик – от 180 000 рублей.
По поводу ожиданий потенциальных работодателей известно следующее: на вакансию автожестянщика требуется опытный, внимательный и аккуратный специалист, а от оклейщика-тонировщика ожидают не только опыта работы, но и навыков арматурных работ.
Автоэлектрик-диагноста должен иметь среднее специальное либо высшее образование, опыт работы от 1 года, в том числе с диагностическим оборудованием, уверенно владеть компьютером и знать технологии ремонта электросхем.
Оклейщик автомобилей требуется с опытом работы с полиуретановой, виниловой, тонировочной плёнками, а также с дополнительными навыками из сферы детейлинга – полировки и химчистки автомобилей.
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Фото: Александра Левчук/ТАСС
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