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Столько получают специалисты рабочих профессий на авторынке

hh.ru назвал зарплаты в автосфере: автомехаников, сварщиков, жестянщиков и др.

Специалисты многих профессий в автоиндустрии очень востребованы, а значит, и оценивают такие вакансии потенциальные работодатели достаточно высоко. Подборку зарплат для специалистов в сфере рабочих автомобильных специальностей подготовил специально для «За рулем» сервис hh.ru.

В октябре на платформе поиска работы и кадров было представлено более 10 тыс. таких вакансий для специалистов.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – более 1000 вакансий, Санкт-Петербург – почти 800 вакансий и Московская область – более 500 вакансий.

Больше всего работодателям требуется автослесарей и автомехаников – около 4 тыс. вакансий, почти 2000 мастеров-приемщиков и около 1000 – автомойщиков.

Зарплатная вилка в более 1400 вакансий начинается от 195 тыс. рублей.

9 самых высокооплачиваемых вакансий октября в сфере рабочих автомобильных специальностей (после вычета налогов):

  • шиномонтажник в шинный центр – от 250 000 до 350 000 руб.
  • автожестянщик – от 250 000 руб.
  • автоэлектрик-диагност/автослесарь-электрик для обслуживания грузовой техники MAN, Mercedes, Scania, Volvo, Iveco (вахта) – от 249 000 руб.
  • ночной автослесарь – от 220 000 руб.
  • оклейщик-тонировщик автомобилей – от 200 000 руб.
  • автоэлектрик-диагност – от 200 000 руб.
  • автомеханик-автослесарь – от 150 000 до 300 000 руб.
  • оклейщик автомобилей полиуретаном – от 150 000 до 300 000 руб.
  • техник-механик – от 180 000 рублей.

По поводу ожиданий потенциальных работодателей известно следующее: на вакансию автожестянщика требуется опытный, внимательный и аккуратный специалист, а от оклейщика-тонировщика ожидают не только опыта работы, но и навыков арматурных работ.

Автоэлектрик-диагноста должен иметь среднее специальное либо высшее образование, опыт работы от 1 года, в том числе с диагностическим оборудованием, уверенно владеть компьютером и знать технологии ремонта электросхем.

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Оклейщик автомобилей требуется с опытом работы с полиуретановой, виниловой, тонировочной плёнками, а также с дополнительными навыками из сферы детейлинга – полировки и химчистки автомобилей.

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Фото: Александра Левчук/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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