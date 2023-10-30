#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля в зимнее время
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля в зимнее время
Гудков: срок службы двигателя автомобиля...
Падение империи: Tesla уступает натиску китайского BYD
Падение империи: Tesla уступает натиску китайского BYD
BYD продал за квартал лишь на 3456...
Дилеры объяснили, почему не стоит ждать снижения цен на автомобили
Дилеры объяснили, почему не стоит ждать снижения цен на автомобили
До конца года машины могут прибавить в цене еще...

За угон этих двух авто страховщики выплатили более 20 млн рублей

Land Rover и Genesis GV80 - самые дорогие угоны в России

Проанализировав данные по угонам автомобилей за последний год, компания «АльфаСтрахование» пришла к выводу, что самыми дорогими стали два случая, произошедшие в Москве.

В первом случае злоумышленнику удалось похитить Land Rover 2021 г. выпуска – ущерб составил 14,4 млн рублей. Владелец оставил автомобиль возле работы на два дня, а когда вернулся за ним, машины уже не было.

Во втором случае угонщик похитил Genesis GV80 2021 г. – машину оценили в 10,3 млн рублей. Автомобиль угнали ночью с парковки у дома.

В компании отмечают, что у премиальных автомобилей более совершенная противоугонная система, но тем не менее их воруют для перепродажи на запчасти и сбыта на черном рынке. Почти 15% угонов составили автомобили премиум-класса. Поэтому каско становится актуальным не только ради компенсации за ремонт при ДТП, но и для таких критических случаев.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Нам объяснили, почему угоняют «умные» автомобили

Чтобы избежать подобных неприятностей, в страховой компании советуют устанавливать на свои автомобили современные противоугонные системы, а также парковать их в хорошо освещенных местах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: скриншот с YouTube

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0