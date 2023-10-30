За угон этих двух авто страховщики выплатили более 20 млн рублей

Land Rover и Genesis GV80 - самые дорогие угоны в России

Проанализировав данные по угонам автомобилей за последний год, компания «АльфаСтрахование» пришла к выводу, что самыми дорогими стали два случая, произошедшие в Москве.

В первом случае злоумышленнику удалось похитить Land Rover 2021 г. выпуска – ущерб составил 14,4 млн рублей. Владелец оставил автомобиль возле работы на два дня, а когда вернулся за ним, машины уже не было.

Во втором случае угонщик похитил Genesis GV80 2021 г. – машину оценили в 10,3 млн рублей. Автомобиль угнали ночью с парковки у дома.

В компании отмечают, что у премиальных автомобилей более совершенная противоугонная система, но тем не менее их воруют для перепродажи на запчасти и сбыта на черном рынке. Почти 15% угонов составили автомобили премиум-класса. Поэтому каско становится актуальным не только ради компенсации за ремонт при ДТП, но и для таких критических случаев.

Чтобы избежать подобных неприятностей, в страховой компании советуют устанавливать на свои автомобили современные противоугонные системы, а также парковать их в хорошо освещенных местах.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: скриншот с YouTube