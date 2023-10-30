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Автомобилистам рассказали, как можно сэкономить на шинах

Всесезонные шины: компромисс между экономией и безопасностью

Наступают холода, и российские автомобилисты меняют летние шины на зимние. Однако есть и те, кто ездит на всесезонных покрышках, которые можно использовать круглый год. Хотя такой вариант подходит не всем, отмечает автоэксперт Максим Ракитин.

«Всесезонные шины – это прекрасная история, но только в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов», – поясняет эксперт.

В России всесезонные шины можно использовать в южных регионах, где зимы не слишком суровые. В более северных районах такие шины не слишком подходят для эксплуатации. Из-за состава резины всесезонные шины не всегда подходят в качестве летних, а зимой на российских дорогах встречается так называемая шуга – каша из воды и льда, в которой они работают хуже, чем полноценные зимние версии с шипами или фрикционным покрытием.

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Если все есть возможность и условия для приобретения универсальных покрышек, вы покупаете резину сразу на два сезона, и не надо тратиться на шиномонтаж или перебортировку колес каждые полгода. Однако и изнашиваются такие шины быстрее, чем обычные сезонные, потому что постоянно контактируют с дорогой.

В любом случае использование всесезонных шин – это компромисс, уверен эксперт и добавляет, что в большинстве регионов России сезонная смена колес – не каприз, а необходимость.

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Источник: Радио Sputnik

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