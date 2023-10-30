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Два новых Changan поступили в продажу

Компания Changan объявила цены на новые модели Qiyuan A07 и Qiyuan A05

Китайский автопроизводитель Changan Automobile начал продажи своих новых автомобилей Qiyuan A07 и A05. Оба автомобиля доступны в гибридных и полностью электрических версиях.

Changan Qiyuan A07 и Qiyuan A05
Changan Qiyuan A07 и Qiyuan A05

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Qiyuan A07 – это компактный автомобиль, который предлагается в пяти комплектациях по цене от 155 900 до 176 900 юаней (1,98-2,25 млн рублей). Гибридная версия оснащена 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания с максимальной мощностью 90 л.с. и электродвигателем с максимальной мощностью 218 л.с. Полностью электрическая версия оснащена двигателем XTDM27 с максимальной мощностью 218 л.с. и запасом хода до 710 километров.

Changan Qiyuan A07
Changan Qiyuan A07

Qiyuan A05 – это субкомпактный седан, который предлагается в шести комплектациях по цене от 89 900 до 132 900 юаней (1,14-1,7 млн рублей). Гибридная версия оснащена 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания с максимальной мощностью 110 л.с. и электродвигателем с максимальной мощностью 190 или 215 л.с.

Changan Qiyuan A05
Changan Qiyuan A05

Оба автомобиля имеют современный дизайн с закрытой решеткой радиатора и светодиодными фарами. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Changan Qiyuan A07 и A05 представлены пока только на китайском рынке. Они предлагают широкий выбор вариантов трансмиссии и широкий набор современных систем.

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Ожидания

Changan Automobile ожидает, что Qiyuan A07 и A05 будут пользоваться успехом на китайском рынке. Компания прогнозирует, что уже в этом году будет продано более 100 000 автомобилей Qiyuan A07 и более 50 000 автомобилей Qiyuan A05.

В России стоимость новинок, если их будут поставлять, окажется раза в два выше.

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Фото: Changan

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