Дилеры объяснили, почему не стоит ждать снижения цен на автомобили

До конца года машины могут прибавить в цене еще 20-30%

Автодилеры в один голос заявляют, что несмотря на стабилизацию курса рубля ждать снижения цен на автомобили не стоит. Связано это с тем, что на ценовую политику автоконцернов влияет не только курс валют, но и ряд других факторов. В частности, рост тарифов утилизационного сбора и изменение логистики поставок машин.

«Логистические издержки, которые растут по мере ужесточения санкций в отношении РФ и стран, готовых к партнерству с Россией, а также увеличение утилизационного сбора - основные критерии, определяющие политику ценообразования у автопроизводителей», - отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

По его мнению, дефицит на рынке новых автомобилей и инфляция будут способствовать дальнейшему росту цен на машины. «До конца года они не только не станут дешевле, но и могут прибавить 20-30% цены», добавил эксперт.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, в свою очередь обратил внимание, что в 2023 году конъюнктура авторынка сильно изменилась. По мнению эксперта, к концу года доля китайских автомобилей вырастет с нынешних 46% до 60%.

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Источник: РГ

Фото: Замир Усманов/ТАСС