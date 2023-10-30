Экономим на смене шин: действенный способ, но с оговоркой!
Покупать ли новые зимние шины или эти походят еще сезон? Можно ли купить подержанные, но еще вполне приличные? Как еще можно сэкономить на покупке колес и на самом шиномонтаже? Весь этот круг злободневных вопросов «За рулем» освещает в отдельном большом материале. В частности, мы коснулись вопроса дошиповки покрышек. Если коротко, ситуация выглядит так.
При потере покрышками части шипов действительно есть смысл как минимум поинтересоваться, можно ли в вашем случае обойтись дошиповкой. Процедура известная: сломанные, изношенные, выпавшие шипы меняются на новые. За один шип вы отдадите 20-25 рублей.
Важный нюанс: пользуйтесь услугами только мастерских с хорошей репутацией. Если монтаж шипов выполнить неправильно, долго они в вашем колесе не задержатся. Деньги в буквальном смысле окажутся выброшенными на ветер.
О других способах сберечь кошелек при смене шин на зимние – в нашем большом материале!
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Фото: «За рулем»
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