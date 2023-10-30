Экономим на смене шин: действенный способ, но с оговоркой!

«За рулем» рассказал о важных нюансах при дошиповке зимних шин

Покупать ли новые зимние шины или эти походят еще сезон? Можно ли купить подержанные, но еще вполне приличные? Как еще можно сэкономить на покупке колес и на самом шиномонтаже? Весь этот круг злободневных вопросов «За рулем» освещает в отдельном большом материале. В частности, мы коснулись вопроса дошиповки покрышек. Если коротко, ситуация выглядит так.

При потере покрышками части шипов действительно есть смысл как минимум поинтересоваться, можно ли в вашем случае обойтись дошиповкой. Процедура известная: сломанные, изношенные, выпавшие шипы меняются на новые. За один шип вы отдадите 20-25 рублей.

Дошиповать колесо дешевле, чем купить новое: один новый шип стоит 20-25 рублей

Важный нюанс: пользуйтесь услугами только мастерских с хорошей репутацией. Если монтаж шипов выполнить неправильно, долго они в вашем колесе не задержатся. Деньги в буквальном смысле окажутся выброшенными на ветер.

О других способах сберечь кошелек при смене шин на зимние – в нашем большом материале!

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Фото: «За рулем»