Готова ли ваша АКБ к морозам? Запоминаем 4 пункта!
Где-то совсем скоро ударят первые заморозки, а в иных регионах зима уже вовсю радует крепким утренним морозцем. Заведется ли после холодной ночи машина? Или батарея умрет при первом падении ртути в «минус»? Как подстраховаться от «сюрпризов по электричеству», рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Далее приводим четыре важных пункта и разъяснение от эксперта.
Определяем состояние АКБ перед зимой:
- пуск мотора
- напряжение при запущенном двигателе
- напряжение при выключенном двигателе
- физическое состояние
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
— Простейший показатель «здоровья» АКБ – это уверенный пуск мотора. Если лампы на панели приборов не притухают, а стартер легко крутит коленвал – батарея в порядке.
Время от времени стоит измерять напряжение на клеммах аккумулятора – для этого подойдет любой тестер. При работающем двигателе оно должно составлять 14,0–14,4 В. Значит, генератор и проводка исправны и батарея нормально заряжается.
После выключения двигателя напряжение на клеммах нужно измерять не раньше чем через пару часов. Если оно ниже 12,3 В, батарею надо подзарядить и после двухчасовой паузы повторить замер. Если тестер показывает меньше 12,6 В, значит АКБ не держит заряд – нужно покупать новую батарею.
Причинами для экстренной замены аккумулятора являются деформация корпуса или трещины.
Рекомендуем изучить и другие важные советы по аккумуляторной батарее в преддверии зимы.
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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, «За рулем»
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