Готова ли ваша АКБ к морозам? Запоминаем 4 пункта!

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Эксперт «За рулем» рассказал, как определить состояние аккумулятора перед зимой

Где-то совсем скоро ударят первые заморозки, а в иных регионах зима уже вовсю радует крепким утренним морозцем. Заведется ли после холодной ночи машина? Или батарея умрет при первом падении ртути в «минус»? Как подстраховаться от «сюрпризов по электричеству», рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Далее приводим четыре важных пункта и разъяснение от эксперта.

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Определяем состояние АКБ перед зимой:

  • пуск мотора
  • напряжение при запущенном двигателе
  • напряжение при выключенном двигателе
  • физическое состояние

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

— Простейший показатель «здоровья» АКБ – это уверенный пуск мотора. Если лампы на панели приборов не притухают, а стартер легко крутит коленвал – батарея в порядке.

Время от времени стоит измерять напряжение на клеммах аккумулятора – для этого подойдет любой тестер. При работающем двигателе оно должно составлять 14,0–14,4 В. Значит, генератор и проводка исправны и батарея нормально заряжается.

После выключения двигателя напряжение на клеммах нужно измерять не раньше чем через пару часов. Если оно ниже 12,3 В, батарею надо подзарядить и после двухчасовой паузы повторить замер. Если тестер показывает меньше 12,6 В, значит АКБ не держит заряд – нужно покупать новую батарею.

Причинами для экстренной замены аккумулятора являются деформация корпуса или трещины.

Рекомендуем изучить и другие важные советы по аккумуляторной батарее в преддверии зимы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС, «За рулем»

Будете как-то готовить АКБ к зиме?

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