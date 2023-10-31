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В Европе введут «ТО» для пожилых водителей. Многие против

В ЕС хотят ввести регулярные тесты для водителей старше 65 лет и спецправа для SUV

Новая директива ЕС о водительских правах должна быть принята в 2024 г., и на повестке дня, среди прочего, стоит требование о введении водительских прав для внедорожников и регулярное проведение тестирования на пригодность к вождению для лиц старше 65 лет.

По этому поводу немецкий журнал «Шпигель» опросил более 5 тысяч человек в период с 16 по 18 октября 2023 г. Издание пыталось понять, как люди относятся к предложениям о внесении изменений в водительские права.

Один вопрос звучал так: «Как бы Вы оценили, если бы начинающие водители, имеющие стандартное водительское удостоверение (класс В), могли управлять только автомобилями с максимальной массой до 1,8 т?» 48% опрошенных высказались за введение дополнительных прав для управления SUV, 18% не определились и 34% высказались против.

Когда речь зашла о курсах переподготовки для пожилых людей, картина оказалась иной. На вопрос: «Как бы Вы оценили регулярное проведение экзаменов на пригодность к вождению для всех лиц старше 65 лет, имеющих водительское удостоверение?» 39% ответили «однозначно правильно/скорее правильно», 12% не определились, 49% оценили предложение как «однозначно неправильно/скорее неправильно».

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Основанием для проведения голосования стали инициативы французского политика и председателя комитета ЕС по транспорту Каримы Делли. Предложения, в частности, предусматривают, что водительские права класса «В» на легковые автомобили действительны только до 1,8 тонны. Новый класс «В+» можно будет получить только в возрасте 21 года, и такие права будут распространяться на более тяжелые автомобили.

Что касается «возрастного ТО», то Делли предлагает регулярно проверять зрение и слух, а Комиссия ЕС хочет сделать оценку водительских способностей или даже медицинское освидетельствование обязательным для всех, кто старше 65 лет.

Комитет Европарламента по транспорту должен обсудить эти поправки только в декабре 2023 года, а принято решение может быть не раньше 2024 года.

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Источник: auto-motor-und-sport.de

Фото: Unsplash

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