Кара для нарушителей парковки: штраф с помощью позорной присоски

В Китае нерадивых водителей штрафуют с помощью присоски с таймером и GPS

Власти Китая придумали необычную меру борьбы с нарушителями парковки. Теперь таких водителей штрафуют с помощью позорных присосок, и это уже вызвало бурные обсуждения в обществе.

"Штрафная" присоска на двери авто

Довольно крупная по размеру присоска особым образом крепится к двери автомобиля, который припаркован неправильно, а подсоединенный к ней шнур обвивает зеркало. Это делается, вероятно, для того, чтобы избежать случайного падения присоски на дорогу, если вдруг она потеряет сцепление. Однако самое интересное - в устройство встроены таймер и GPS. Таймер отслеживает количество дней, в течение которых устройство остается прикрепленным, и каждый день штраф растет.

Чтобы избавиться от присоски, водителю необходимо штраф оплатить.

Если он не оплачен, GPS отслеживает водителя-нарушителя.

Подразумевается, что присоска является более действенным средством борьбы с нарушителями, чем простой штраф за парковку, поскольку имеет социальный аспект.

Автомобиль с прикрепленной к машине присоской, становится объектом повышенного внимания, что вызывает неловкость у водителя. Это особенно эффективно работает в азиатских культурах, где общественное мнение имеет большее значение, чем в европейских.

Пока не ясно, насколько широко распространен этот метод в Китае, но фотографии и видеоролики с присосками уже вызывают много обсуждений в местных сетях.

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Источник: carscoops.com

Фото:Reddit