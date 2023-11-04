Осторожно! Участились случаи подмены ключей от машины

В Подмосковье угнали BMW X6 за 9 млн рублей – что было дальше?

«За рулем» уже рассказывал об угонах авто при продаже, а в последнее время в МО появились подобные случаи с явным «почерком» – с подменой ключей. В Химках сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в мошенничестве 24-летнего жителя Раменского. Следствие считает, что он вышел на владелицу BMW X6 через объявление о продаже, на встрече с ней заявил, что деньги вскоре доставит родственник, уговорил подписать договор купли-продажи, а потом ненадолго попросил ключ от машины – якобы что-то проверить.

Потом они отправились в банк, где аферист сообщил, что родственник с деньгами подъехал – и пошел его «встречать». Через какое-то время владелица BMW почуяла неладное и вышла на улицу, где обнаружила, что и «покупателя», и никогда не существовавшего родственника, и, главное, ее автомобиля уже и след простыл. Пропавший X6 стоил около 9 млн рублей.

Но закончилась великая афера весьма банально: полиция отследила похитителя по камерам видеонаблюдения, задержала его по месту жительства, а во дворе обнаружила и машину. Задержанный признался, что во время осмотра машины подменил ключ на муляж, который и отдал хозяйке внедорожника. Машину он планировал продать, но не успел.

Источник не уточняет, повлиял ли каким-то образом на ход следствия подписанный договор купли-продажи. Но очевидно, что мошенника ждут неприятности – против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ, а сам он заключен под стражу. Машина уже вернулась к потерпевшей.

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Источник: МВД Медиа