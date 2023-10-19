Новая схема угона: подмена ключей при продаже

В Москве задержан находившийся в федеральном розыске автовор

В столице задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля необычным способом. Следствие установило, что он нашел на классифайде объявление о продаже машины, встретился с владельцем и незаметно подменил ключ от нее на заранее приобретенную болванку.

На следующий день он приехал на стоянку, открыл и завел машину, после чего перегнал в отстойник. Там он разобрал автомобиль и продал по запчастям. Ущерб составил 1,6 млн рублей.

«В ходе разбирательства выяснилось, что помимо данного факта задержанный ранее совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от следствия, ввиду чего был объявлен в федеральный розыск», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, злоумышленник передан инициатору розыска, следствие продолжается.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Unsplash