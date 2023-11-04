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Скрестили ГАЗ-66 и Паджеро – получился Снежный барс!

Умелец из Иркутской области собрал внедорожник из ГАЗ-66 и Mitsubishi Pajero

Самодельные внедорожники в нашей стране почитали еще во времена СССР, как и самоделки вообще. Так что Артем Анатольевич Артемцев из села Вершина (Иркутская область, Боханский район) через свое новое творение отдал полновесную дань традиции. Его «Снежный барс» построен на платформе ГАЗ-66.

Правда, движок теперь дизельный: установлен Д-245, хорошо известный по «газонам», Садко, ПАЗам, МАЗам и, в прежнюю пору, по ЗИЛам. От ЗИЛа же и коробка передач.

Снежный барс
Снежный барс
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Штатных колес «шишиги» Артему Анатольевичу показалось недостаточно, и поэтому он поставил шины от харьковского трактора Т-150. Получившаяся платформа обещала высочайший уровень проходимости.

Оставалось разобраться с комфортом. На монструозную «тележку» изобретатель водрузил кузов пятидверного Mirsubishi Pajero, причем с правым расположением руля – очевидно, над этим моментом пришлось дополнительно «поколдовать».

Снежный барс
Снежный барс

Интересно, что ранее использовался трехдверный вариант «японца», но новый более вместительный донор подошел куда лучше. А на корме все равно осталось место, которое Артемцев использовал под гигантский самодельный багажник.

Источник: avto-samodelki.com, drom.ru

Фото: Артем Артемцев

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